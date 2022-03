28.03.2022 ( vor 18 Stunden )

Die Backpfeife, die Will Smith während der Oscarverleihung Comedian Chris Rock verpasst, ist am Tag danach das alles bestimmende Thema. Auch die Academy sieht sich zu einer knappen Stellungnahme genötigt. Das Prügel-Opfer will hingegen offenbar kein weiteres Öl ins Feuer gießen.