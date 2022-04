28.03.2022 ( vor 1 Woche )



Der Krieg in der Ukraine bringt Tod und Zerstörung: Seit die russische Offensive am Boden stockt, geraten zunehmend auch Ziele hinter der Frontlinie ins Visier. Ein schwerer Luftschlag trifft ein Treibstofflager. Der Krieg in der Ukraine bringt Tod und Zerstörung: Seit die russische Offensive am Boden stockt, geraten zunehmend auch Ziele hinter der Frontlinie ins Visier. Ein schwerer Luftschlag trifft ein Treibstofflager. Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Schäden. 👓 Vollständige Meldung