idowa Nach der Ohrfeige von Hollywood-Star Will Smith (53) für den Komiker Chris Rock (57) auf der Bühne der Oscar-Gala p… https://t.co/Izrg7Na1te vor 5 Stunden Doris B RT @derspiegel: Es war der Eklat der Oscar-Nacht: Schauspieler Will Smith schlägt dem Komiker Chris Rock auf der Bühne hart ins Gesicht. Di… vor 10 Stunden Malek💛 RT @derspiegel: Es war der Eklat der Oscar-Nacht: Schauspieler Will Smith schlägt dem Komiker Chris Rock auf der Bühne hart ins Gesicht. Di… vor 11 Stunden Malek💛 RT @ntvde: Ohrfeige auf der Bühne: Oscar-Akademie ermittelt gegen Smith https://t.co/LMegpNBdRh vor 11 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND Ohrfeige auf der Bühne: Oscar-Akademie ermittelt gegen Smith #123INFO https://t.co/zmvNm4rOqq vor 12 Stunden Paul Neagu RT @ntvde: Ohrfeige auf der Bühne: Oscar-Akademie ermittelt gegen Smith https://t.co/LMegpNBdRh vor 12 Stunden