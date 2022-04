Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Wochen



3 Gipfel in Brüssel gegen Putins Krieg in der Ukraine - Euronews am Abend 24.03.22 24:21 US-Präsident Joe Biden ist bei gleich drei Gipfeln - nämlich NATO, G7 und EU - in Brüssel dabei - genau einen Monat nach Russlands Einmarsch in die Ukraine.