Nach den ukrainisch-russischen Gesprächen in Istanbul gibt es zwar Grund zu vorsichtigem Optimismus. Dennoch gehen die Kämpfe auch in den Regionen Kiew und Tschernihiw weiter, aus denen Russland sich eigentlich zurückziehen will. Ob der Krieg endet oder gar ausgeweitet wird, entscheidet am Ende der Machthaber im Kreml.