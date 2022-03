Rhein-Zeitung Ticker Wie auch China hat sich Indien mit seiner Kritik am Ukraine-Krieg bislang äußerst zurückgehalten. https://t.co/ojup15syTE vor 5 Stunden RND Russlands Außenminister Sergej Lawrow behauptet, sein Land wolle "Spannungen abbauen". Chinas Außenminister bezeich… https://t.co/VHhQ1jWoIO vor 5 Stunden George RT @AbdelkarimsLP: In Deutschland lebende Russen und Russlanddeutsche sind keine Anwälte Putins und sie sind auch keine Außenminister Russl… vor 12 Stunden Betu RT @AbdelkarimsLP: In Deutschland lebende Russen und Russlanddeutsche sind keine Anwälte Putins und sie sind auch keine Außenminister Russl… vor 1 Tag Achterndiek RT @AbdelkarimsLP: In Deutschland lebende Russen und Russlanddeutsche sind keine Anwälte Putins und sie sind auch keine Außenminister Russl… vor 1 Tag RED HOT CHILI RT @AbdelkarimsLP: In Deutschland lebende Russen und Russlanddeutsche sind keine Anwälte Putins und sie sind auch keine Außenminister Russl… vor 1 Tag