30.03.2022 ( vor 11 Stunden )



Zwei finale Dates, schicke Garderobe, viel Wein und Dutzende Kerzen auf feuerrotem Fleece-Untergrund: Für das große Staffel-Finale wird noch einmal richtig aufgefahren. Am Ende jubelt man in Hamburg am lautesten. Zwei finale Dates, schicke Garderobe, viel Wein und Dutzende Kerzen auf feuerrotem Fleece-Untergrund: Für das große Staffel-Finale wird noch einmal richtig aufgefahren. Am Ende jubelt man in Hamburg am lautesten. 👓 Vollständige Meldung