Wetter in Deutschland: In diesen Regionen schneit es – gefährlich für Obstbäume Nach einem sonnigen Frühlingsanfang startet der April kalt – teils sogar mit Schnee und Frost. Besonders eine Nacht könnte in einigen Regionen für die...

t-online.de vor 1 Stunde - Welt Auch berichtet bei • CHIP Online