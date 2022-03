Ulrich RT @ntvde: Besuch mit Delegation in Berlin: Klitschko bittet Habeck um Unterstützung https://t.co/Tc8qcX0iy7 vor 14 Minuten lilo start RT @ntvde: Besuch mit Delegation in Berlin: Klitschko bittet Habeck um Unterstützung https://t.co/Tc8qcX0iy7 vor 15 Minuten Hans-Jürgen Lindemann RT @ntvde: Besuch mit Delegation in Berlin: Klitschko bittet Habeck um Unterstützung https://t.co/Tc8qcX0iy7 vor 25 Minuten Bernd von Mallinckrodt RT @ntvde: Besuch mit Delegation in Berlin: Klitschko bittet Habeck um Unterstützung https://t.co/Tc8qcX0iy7 vor 36 Minuten ntv Nachrichten Besuch mit Delegation in Berlin: Klitschko bittet Habeck um Unterstützung https://t.co/Tc8qcX0iy7 vor 37 Minuten