31.03.2022 ( vor 5 Stunden )



Tag 36 seit Kriegsbeginn: Eine Feuerpause in Mariupol soll die Evakuierung von Tag 36 seit Kriegsbeginn: Eine Feuerpause in Mariupol soll die Evakuierung von Zivilisten ermöglichen. Die Kämpfe rund um Kiew halten der Ukraine zufolge an. Alle Informationen im Newsblog. RELOAD Putin erlässt Dekret zu Gas-Bezahlung in Rubel 15.35 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach e 👓 Vollständige Meldung