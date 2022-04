31.03.2022 ( vor 17 Stunden )



Sie sollen Coronatests abgerechnet haben, die nie durchgeführt wurden. In Berlin nimmt die Polizei den Kopf einer Betrügerbande und dessen Schwester fest - sie sollen in 18 Testzentren insgesamt mehr als neun Millionen Euro illegal abgerechnet haben. Auch in anderen Regionen schlagen die Ermittler zu. Sie sollen Coronatests abgerechnet haben, die nie durchgeführt wurden. In Berlin nimmt die Polizei den Kopf einer Betrügerbande und dessen Schwester fest - sie sollen in 18 Testzentren insgesamt mehr als neun Millionen Euro illegal abgerechnet haben. Auch in anderen Regionen schlagen die Ermittler zu. 👓 Vollständige Meldung