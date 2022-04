01.04.2022 ( vor 3 Stunden )



Noch bis vor kurzem gilt Gérard Depardieu als Freund des russischen Präsidenten. Doch den russischen Einmarsch in der Ukraine verurteilt auch der Schauspieler und geht Putin mit deutlichen Worten an. Nun folgt die Antwort. Noch bis vor kurzem gilt Gérard Depardieu als Freund des russischen Präsidenten. Doch den russischen Einmarsch in der Ukraine verurteilt auch der Schauspieler und geht Putin mit deutlichen Worten an. Nun folgt die Antwort. 👓 Vollständige Meldung