01.04.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Lage in Kiew bleibt angespannt. Die russischen Truppen ziehen zwar ab. Jedoch ist zu erwarten, dass sie ihre Kräfte sammeln, um erneut in den Kampf zu ziehen. Die Ukraine weist derweil die Vorwürfe eines Angriffs auf russisches Gebiet von sich. Der 37. Kriegstag im Überblick.