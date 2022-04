01.04.2022 ( vor 1 Stunde )



Schon in der Vorrunde wird es in Katar mit dem Duell zwischen Spanien und der deutschen Nationalelf einen Hochkaräter geben. Die spanischen Medien sind zwiegespalten: die einen sehen Deutschland als Angstgegner, die anderen sehen "La Roja" überlegen. Dafür spreche die letzte Begegnung der beiden Teams.