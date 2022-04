04.04.2022 ( vor 3 Stunden )



Amsterdam/Berlin (dpa) - Der Zugverkehr in den Niederlanden läuft nach einem weitgehenden Zusammenbruch am Wochenende wieder ohne größere Störungen. "Fahrplan fast wieder normal", hieß es vom staatlichen Bahnunternehmen NS am Montagmorgen um 5.00 Uhr. Am Sonntag war der Zugverkehr im ganzen Land weg 👓 Vollständige Meldung