04.04.2022 ( vor 10 Stunden )



In der Stadt Butscha werden nach dem Abzug russischer Truppen viele In der Stadt Butscha werden nach dem Abzug russischer Truppen viele Leichen von Bewohnern auf den Straßen gefunden; das sorgt international für Entsetzen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig zeigt sich erschüttert über die Kriegsverbrechen - und räumt Fehler in Bezug auf Nord Stream 2 ein. 👓 Vollständige Meldung