Mit auf dem Rücken verbundenen Händen legte sich ein Aktivist an mehreren Orten in der russischen Hauptstadt Moskau auf den Boden – aus Protest. Die davon...

Auf der A2 Richtung Dortmund hat sich ein Mann gegenüber einer geflüchteten Familie als Polizist ausgegeben – und all ihr Bargeld gestohlen. Die Polizei...

Aus Protest gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine haben Aktivisten am Montagabend Videos auf die Fassade des russischen Generalkonsulats in Frankfurt...

Aus Protest gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine wollen sich Demonstranten am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel auf den Boden legen. Damit soll...

Schüler in Schwerte bilden Menschenkette gegen Krieg Mehr als 2000 Schüler in Schwerte haben am Donnerstag mit einer Menschenkette gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Angemeldet waren...

t-online.de vor 6 Tagen - Politik