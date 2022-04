06.04.2022 ( vor 4 Tagen )



Tag 42 seit Kriegsbeginn: Nahe der polnischen Grenze gibt es Explosionen. Tschechien liefert Panzer in die Ukraine. In Mariupol stockt die Evakuierung. Alle Informationen im Newsblog. RELOAD Bewohnerin aus Butscha: "Sie haben alle misshandelt" 7.40 Uhr: Die Bilder vom Tag 42 seit Kriegsbeginn: Nahe der polnischen Grenze gibt es Explosionen. Tschechien liefert Panzer in die Ukraine. In Mariupol stockt die Evakuierung. Alle Informationen im Newsblog. RELOAD Bewohnerin aus Butscha: "Sie haben alle misshandelt" 7.40 Uhr: Die Bilder vom Massaker in Butscha gehen um 👓 Vollständige Meldung