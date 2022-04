06.04.2022 ( vor 4 Stunden )



In Großbritannien sollen sich Corona- In Großbritannien sollen sich Corona- Infizierte seit Februar so verhalten, als ob sie erkältet wären. Kurzzeitig sieht es so aus, dass auch Deutschland die Isolationspflicht fallen lässt - mit ungeahnten Konsequenzen. ntv.de erklärt, warum das keine gute Idee ist. 👓 Vollständige Meldung