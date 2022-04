07.04.2022 ( vor 47 Minuten )

Karim Benzema erzielt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen in der Champions League drei Tore. Auf einen lupenreinen Hattrick gegen PSG folgt bei Chelsea ein "englischer". Die Gala des Stürmers von Real Madrid raubt Thomas Tuchel jede Hoffnung. Der Welttrainer verzweifelt an der Form seines Teams.