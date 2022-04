Cityreport24 Kein Sieger und ein Platzverweis: Frankfurt spielt Barça vergeblich an die Wand https://t.co/xHPha3yF9G https://t.co/9lNJdZO4sI vor 39 Minuten Sport bei ntv.de ⚽ Kein Sieger und ein Platzverweis: Frankfurt spielt Barça vergeblich an die Wand https://t.co/XA5z8kBbHu vor 1 Stunde 123 INFO DEUTSCHLAND Kein Sieger und ein Platzverweis: Frankfurt spielt Barça vergeblich an die Wand #123INFO https://t.co/yZxmpNQ76L vor 1 Stunde