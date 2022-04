08.04.2022 ( vor 19 Stunden )



Israels Metropole bleibt in Alarmbereitschaft: Die Zahl der Todesopfer ist nach einem Anschlag auf drei gestiegen, fünf Menschen erlitten schwere Verletzungen. Sicherheitskräfte erschossen den 28-jährigen Angreifer am Morgen. Bei einem Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv