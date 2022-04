09.04.2022 ( vor 8 Stunden )

Bis zum 29. April muss sich Boris Becker gedulden - dann wird ein Gericht in London entscheiden, ob die Tennislegende tatsächlich ins Gefängnis muss. Dass er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren verschleiert hat, ist seit Freitag offiziell. Eine Jury sprach ihn in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig.