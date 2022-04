Macron? Le Pen? Überraschung?: Und nebenbei wählt auch noch Frankreich…

10.04.2022 ( vor 12 Stunden )



Krieg, Corona, Energiepreise: In einem krisenhaften Frühling bestimmt Deutschlands wichtigstes Partnerland seinen Präsidenten neu. Krieg, Corona, Energiepreise: In einem krisenhaften Frühling bestimmt Deutschlands wichtigstes Partnerland seinen Präsidenten neu. Macron will im Amt bleiben, seine Gegnerin in der zweiten Runde wird wohl Le Pen heißen. Die Wahlbeteiligung könnte aber alles durcheinander wirbeln. 👓 Vollständige Meldung