Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu einem Gespräch treffen. Das kündigte Nehammer am Sonntag an. Nach eigenen Angaben will der Kanzler damit einen Dialog zwischen Russland und der Ukraine fördern. Zudem will Nehammer Putin bei dem Gespräch auch auf die „Kriegsverbrechen“ in der Ukraine ansprechen, wie er sagte.