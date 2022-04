13.04.2022 ( vor 13 Stunden )



Nach dem spektakulären Premier-League-Gipfel müssen Pep Guardiola und Jürgen Klopp ihre internationalen Aufgaben lösen. Schon am Samstag sehen sie sich wieder. Doch der Nach dem spektakulären Premier-League-Gipfel müssen Pep Guardiola und Jürgen Klopp ihre internationalen Aufgaben lösen. Schon am Samstag sehen sie sich wieder. Doch der Liverpool -Coach hat ganz andere Sorgen. Er warnt davor, was passiert, wenn Benfica erstmal "ein Tor schießt". 👓 Vollständige Meldung