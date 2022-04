14.04.2022 ( vor 5 Stunden )



Schon vor wenigen Wochen rechnet Obi-Chef Haub fest mit einer Enteignung in Russland. Offenbar aus Angst vor diesem Szenario verschenkt der Konzern seine russischen Filialen an einen Investor. Markenexperte Kilian hofft, dass der Ausweg von Obi keine Schule macht.