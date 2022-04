18.04.2022 ( vor 4 Stunden )



Durban (dpa) – Nach einer der schlimmsten Unwetter-Katastrophen in Südafrika mit bisher 443 Toten suchten Rettungsdienste am Montag noch immer nach 63 Vermissten. Heftige Regenfälle hatten Anfang vergangener Woche Überschwemmungen und Schlammlawinen ausgelöst. Rund 13.500 Haushalte seien von dem Unw