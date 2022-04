18.04.2022 ( vor 5 Tagen )



Tag 54 seit Kriegsbeginn: Die Kämpfe in Mariupol konzentrieren sich auf ein Stahlwerk. Russische Truppen sollen im Osten der Ukraine vorgerückt sein. Alle Informationen im Newsblog. RELOAD Ukraine fordert Fluchtkorridor aus Stahlwerk in Mariupol 15.24 Uhr: Die ukrainische stellvertretende Mini Tag 54 seit Kriegsbeginn: Die Kämpfe in Mariupol konzentrieren sich auf ein Stahlwerk. Russische Truppen sollen im Osten der Ukraine vorgerückt sein. Alle Informationen im Newsblog. RELOAD Ukraine fordert Fluchtkorridor aus Stahlwerk in Mariupol 15.24 Uhr: Die ukrainische stellvertretende Mini 👓 Vollständige Meldung