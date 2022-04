HansFalk RT @Tagesspiegel: Xavier Naidoo bitte in einem Video für „viele Fehler“ und insbesondere „verstörende Äußerungen“ in der Vergangenheit um E… vor 28 Minuten Tagesspiegel Xavier Naidoo bitte in einem Video für „viele Fehler“ und insbesondere „verstörende Äußerungen“ in der Vergangenhei… https://t.co/44i8baxbXA vor 57 Minuten Julia König RT @weltanschauer: Wie krass ist bitte dieses Video von Xavier Naidoo, in dem er um Entschuldigung bittet, sich von Verschwörungsideologien… vor 59 Minuten Su C. S. RT @weltanschauer: Wie krass ist bitte dieses Video von Xavier Naidoo, in dem er um Entschuldigung bittet, sich von Verschwörungsideologien… vor 1 Stunde 💙💛VegLion🌱🇪🇺 RT @weltanschauer: Wie krass ist bitte dieses Video von Xavier Naidoo, in dem er um Entschuldigung bittet, sich von Verschwörungsideologien… vor 1 Stunde Eli 🍵 RT @weltanschauer: Wie krass ist bitte dieses Video von Xavier Naidoo, in dem er um Entschuldigung bittet, sich von Verschwörungsideologien… vor 1 Stunde