21.04.2022 ( vor 5 Stunden )



liefert Panzer an die Ukraine und erhält dafür Ersatz aus Deutschland: Mit dieser Aktion sollen schwere Slowenien liefert Panzer an die Ukraine und erhält dafür Ersatz aus Deutschland: Mit dieser Aktion sollen schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden. Die Verteidigungsministerin bleibt jedoch vage. Für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine plant die Bundesregierung einen Ringtausch über d 👓 Vollständige Meldung