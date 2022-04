23.04.2022 ( vor 3 Stunden )



oder Macron oder Le Pen ? Der Amtsinhaber und seine Herausforderin gehen am Sonntag in die entscheidende Stichwahl. Doch in einigen Überseegebieten beginnt die Abstimmung schon heute. In der Stichwahl um die franz ösische Präsidentschaft treffen am Sonntag der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron und die R 👓 Vollständige Meldung