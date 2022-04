23.04.2022 ( vor 13 Stunden )



Was seit 2013 gilt, ändert sich auch 2022 nicht: Der FC Was seit 2013 gilt, ändert sich auch 2022 nicht: Der FC Bayern ist die beste Mannschaft der Fußball Bundesliga . Am 31. Spieltag steht die zehnte Meisterschaft in Folge fest, weil der Tabellenzweite aus Dortmund die Niederlage nicht verhindern kann. 👓 Vollständige Meldung