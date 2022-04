Lupus Transitus RT @uersfeld: Nur in die Kurve gehen sie nicht und Frank Zander kommt auch nicht mehr. Was ist los bei Hertha? Meine Blitzanalyse https:/… vor 57 Minuten Lukas RT @ntvde_sport: Nur in die Kurve gehen sie nicht: Hertha BSC findet im Boykott die Erlösung https://t.co/CBsOjRgd9G vor 58 Minuten manuel1892 RT @uersfeld: Nur in die Kurve gehen sie nicht und Frank Zander kommt auch nicht mehr. Was ist los bei Hertha? Meine Blitzanalyse https:/… vor 1 Stunde Sir Henry RT @uersfeld: Nur in die Kurve gehen sie nicht und Frank Zander kommt auch nicht mehr. Was ist los bei Hertha? Meine Blitzanalyse https:/… vor 2 Stunden Drake 2️⃣5️⃣ | 100% Hertha RT @uersfeld: Nur in die Kurve gehen sie nicht und Frank Zander kommt auch nicht mehr. Was ist los bei Hertha? Meine Blitzanalyse https:/… vor 2 Stunden Marcel Schmidtke RT @uersfeld: Nur in die Kurve gehen sie nicht und Frank Zander kommt auch nicht mehr. Was ist los bei Hertha? Meine Blitzanalyse https:/… vor 2 Stunden