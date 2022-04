26.04.2022 ( vor 19 Stunden )



Deutschland will die Ukraine im Krieg gegen Russland mit schweren Waffen unterstützen. Zögerlichkeit sieht Verteidigungsministerin Lambrecht in der Regierung nicht – vielmehr habe man in Absprache gehandelt. Bundesverteidigungsministerin Deutschland will die Ukraine im Krieg gegen Russland mit schweren Waffen unterstützen. Zögerlichkeit sieht Verteidigungsministerin Lambrecht in der Regierung nicht – vielmehr habe man in Absprache gehandelt. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Vorwurf einer zögerlichen de 👓 Vollständige Meldung