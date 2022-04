26.04.2022 ( vor 2 Stunden )



Im Osten und im Süden der Ukraine erringt die russische Armee nach eigenen Angaben militärische Erfolge. Die gesamte Region Cherson sei mittlerweile unter Kontrolle. Während die Bundesregierung die Weitergabe deutscher Panzer an Kiew genehmigt, will Moskau kein Gas mehr an Polen und Bulgarien liefern.