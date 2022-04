26.04.2022 ( vor 9 Stunden )



Am Nachmittag bricht im Nationalpark Harz ein Feuer aus. Die Löscharbeiten stellen die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen, Einsatzkräfte und Wasser müssen mit der Harzer Schmalspurbahn an den Brandherd gebracht werden. Zahlreiche Menschen müssen am Gipfel ausharren. Am Nachmittag bricht im Nationalpark Harz ein Feuer aus. Die Löscharbeiten stellen die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen, Einsatzkräfte und Wasser müssen mit der Harzer Schmalspurbahn an den Brandherd gebracht werden. Zahlreiche Menschen müssen am Gipfel ausharren. 👓 Vollständige Meldung