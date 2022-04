27.04.2022 ( vor 3 Stunden )



Um einen Anschlusszug zu erreichen, nehmen eine Mutter und ihre beiden Töchter am Bahnhof Groß-Linden in Hessen eine Abkürzung über die Gleise. Ein herannahender Zug erfasst die 55-Jährige sowie ihre 20-jährige Tochter und tötet sie. Die Jüngere überlebt. 👓 Vollständige Meldung