01.05.2022 ( vor 17 Stunden )



Gerade erst wiedervereint und kurz bevor "The Judds" in der "Hall of Fame" der Country-Musik aufgenommen werden, gibt es eine traurige Nachricht: Naomi Judd ist tot. Das teilt die Tochter Wynonna mit, die im Duo zusammen mit ihrer Mutter sang. Gerade erst wiedervereint und kurz bevor "The Judds" in der "Hall of Fame" der Country-Musik aufgenommen werden, gibt es eine traurige Nachricht: Naomi Judd ist tot. Das teilt die Tochter Wynonna mit, die im Duo zusammen mit ihrer Mutter sang. 👓 Vollständige Meldung