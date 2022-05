Leon Wohlert RT @Tagesspiegel: Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach wie vor keine konkreten Pläne für einen Besuch in Kiew und begründet dies mit der Ausl… vor 5 Minuten Fakhri Ali Die Absage von Bundeskanzler Scholz Kiew wegen der Ausladung von Bundespräsident Steinmeier zu besuchen finde ich i… https://t.co/DHEDFjhfwB vor 6 Minuten Prokdus-Gesundheit Absage an Kiew wegen Steinmeier: Scholz' verletzter Stolz ist unangebracht - n-tv NACHRICHTEN https://t.co/zTAuzcNoMM via @GoogleNews vor 2 Stunden Kurt Peter Jermann RT @ntvde: Absage an Kiew wegen Steinmeier: Scholz' verletzter Stolz ist unangebracht https://t.co/tbaIJX6WXS vor 2 Stunden 🌈 Frau Fink 🇺🇦☮️ RT @ntvde: Absage an Kiew wegen Steinmeier: Scholz' verletzter Stolz ist unangebracht https://t.co/tbaIJX6WXS vor 3 Stunden NurelBenea RT @ntvde: Absage an Kiew wegen Steinmeier: Scholz' verletzter Stolz ist unangebracht https://t.co/tbaIJX6WXS vor 3 Stunden