03.05.2022 ( vor 5 Stunden )



Kurz vor ihrem Tod wirft Jérôme Boateng seiner Ex-Freundin in einem Interview Erpressung und Alkoholprobleme vor. Die Familie von Kasia Lenhardt will die Behauptungen nicht so stehen lassen und reicht Klage gegen den Fußballstar ein. Nun muss das Landgericht Berlin entscheiden. Kurz vor ihrem Tod wirft Jérôme Boateng seiner Ex-Freundin in einem Interview Erpressung und Alkoholprobleme vor. Die Familie von Kasia Lenhardt will die Behauptungen nicht so stehen lassen und reicht Klage gegen den Fußballstar ein. Nun muss das Landgericht Berlin entscheiden. 👓 Vollständige Meldung