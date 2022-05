03.05.2022 ( vor 4 Stunden )



Seine Karriere verdankt Pietro Lombardi selbst "Deutschland sucht den Superstar". Der Show bleibt er auch später treu, etwa als Juror in der 16. und 17. Staffel. Nun jedoch könnte er seinem Stammformat glatt Konkurrenz machen, denn fortan sucht er in seiner eigenen Show neue Talente.