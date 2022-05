Sport bei ntv.de ⚽ SC auf Champions-League-Kurs: Freiburg holt Nationalspieler Ginter zurück https://t.co/4TreMJKYCq vor 8 Stunden Christoph Lother Neues Stadion, Champions-League-Kurs, Pokalfinale, Nationalspieler durch Nationalspieler ersetzt - Freiburg im Flug… https://t.co/2KdxgSccEh vor 9 Stunden Hendrik RT @SkySportDE: Torfestival in der PreZero Arena! Der SC Freiburg dreht das Spiel in Hoffenheim und ist auf Kurs in Richtung Champions Lea… vor 4 Tagen Sky Sport Torfestival in der PreZero Arena! Der SC Freiburg dreht das Spiel in Hoffenheim und ist auf Kurs in Richtung Champ… https://t.co/NN91QTYSIm vor 4 Tagen