04.05.2022 ( vor 15 Stunden )



Tag 70 seit Kriegsbeginn: Russland hat mehrere Landesteile mit Raketen angegriffen. Um das Stahlwerk in Mariupol sollen heftige Kämpfe toben. Alle Informationen im Newsblog. RELOAD Putins "Weltuntergangsflugzeug" über Moskau gesichtet 22 Uhr: Will Wladimir Putin seine Macht demonstrieren – oder d Tag 70 seit Kriegsbeginn: Russland hat mehrere Landesteile mit Raketen angegriffen. Um das Stahlwerk in Mariupol sollen heftige Kämpfe toben. Alle Informationen im Newsblog. RELOAD Putins "Weltuntergangsflugzeug" über Moskau gesichtet 22 Uhr: Will Wladimir Putin seine Macht demonstrieren – oder d 👓 Vollständige Meldung