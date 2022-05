10.05.2022 ( vor 8 Stunden )

Mit dem ersten Halbfinale am Dienstagabend nimmt der Eurovision Song Contest in Turin Fahrt auf. 17 Länder wetteifern um eines der zehn Tickets für das Finale am Samstag. Unter ihnen befindet sich bereits ein klarer Favorit, aber auch jede Menge skurrile Beiträge stehen zur Wahl.