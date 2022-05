Nordirland war stets ein Knackpunkt in den Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Schließlich fanden beide Seiten eine Lösung - doch damit...

Die britische Regierung will beschlossene Handelsvereinbarungen überdenken. Der Bundeskanzler verweist sie an die EU: Probleme ließen sich besser im Dialog...

Nordirland war stets ein Knackpunkt in den Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Schließlich fanden beide Seiten eine Lösung - doch damit...

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Monate will sich der Bundeskanzler direkt an die Bevölkerung wenden. Er befürchtet den Verlust der internationalen...

Berlin/Hamburg (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die internationale Ordnung in Gefahr. Komme der...

Scholz warnt vor internationaler Regellosigkeit Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Monate will sich der Bundeskanzler in einer Fernsehansprache direkt an die Bevölkerung wenden. Erneut soll es um den...

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Politik