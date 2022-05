12.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Das Ziel ist klar: Deutschland will unabhängig von russischer Das Ziel ist klar: Deutschland will unabhängig von russischer Energie werden. Doch das braucht Zeit, gerade was das Erdgas betrifft. Damit ein komplettes Gasembargo schon im Winter zu bewältigen ist, müssen laut Wirtschaftsminister Habeck einige Voraussetzungen erfüllt sein. 👓 Vollständige Meldung