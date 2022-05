13.05.2022 ( vor 2 Stunden )



Wenn die zwölfte Staffel von "The Voice of Germany" demnächst auf Sendung geht, wird es viel alten Wein in neuen Schläuchen geben. Schließlich sind drei der vier Juroren alte Bekannte. Aber zumindest einen spektakulären Neuzugang gibt es dann doch: Peter Maffay.