14.05.2022 ( vor 1 Woche )

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich am Samstag überzeugt davon gezeigt, dass die mit der Pflegereform beschlossenen höheren Gehälter für Pflegekräfte trotz Befristung Bestand haben werden. Die langfristig zuständigen Länder würden sich „nicht trauen“, diese zurückzunehmen, so Rauch im Ö1-„Journal zu Gast“. Er räumte gleichzeitig ein, dass es in der Pflege weitere strukturelle Reformen brauche, hier sah er im Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern ein zentrales Werkzeug.