16.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Der SV Werder Bremen ist zurück in der Bundesliga. Nach einem schwachen Start in die Saison kommt auch noch der Staatsanwalt. Dann startet Neu- Trainer Ole Werner das starke Finale einer turbulenten Runde. Der Weg zu alten Erfolgen ist aber wohl zu weit, um jemals wieder beschritten zu werden.